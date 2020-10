特朗普週六恢復公開活動 下週一到佛州出席造勢大會

【KTSF 嚴劍蓉報導】

上週五確診的特朗普,週六將在白宮舉行染疫後首場公開活動,並會於下週一到佛羅里達州出席造勢大會,特朗普首次披露他的病況細節,病情遠比白宮日前公布的嚴重。

確診的特朗普向保守派媒體透露他的病況細節,病情遠比白宮日前公布的嚴重。

特朗普說:「我當時的情況不妙,我們有藥物令我痊癒,很好的藥物,我現在好多了,比兩週前更好,我立刻康復,近乎馬上,我有可能不會痊癒。」

一週前白宮幕僚長Mark Meadows說,總統病徵輕微。

特朗普也說他有持續咳嗽。

特朗普說:「持續有一點點(咳嗽),持續幾天,但是, 現在我嗓子很好。」

但是總統私人醫生週三說,總統超過24小時沒有症狀。

在另一個訪問中,特朗普說:「我和希拉莉曾有三場辯論,我想首場辯論,不好意思,首場辯論他們操控的咪高峰。」

特朗普說:「我想他們投票,但我想說,缺席選票可以,因為缺席選票,不好意思,缺席選票沒問題。」

白宮抗疫小組的傳染病學專家Fauci醫生表明,白宮爆發超級傳播群組。

Fauci說:「數據說明一切,白宮爆發超級傳播群組,人們群聚,不戴口罩,數據說明一切。」

但白宮拒絕透露,特朗普的病毒檢測何時有陰性結果,其中一名白宮官員在一個訪問中被問及6次都拒絕回答。

