特朗普週六恢復公開活動 下週一到佛州出席造勢大會

【KTSF 嚴劍蓉報導】

上週五確診的特朗普，週六將在白宮舉行染疫後首場公開活動，並會於下週一到佛羅里達州出席造勢大會，特朗普首次披露他的病況細節，病情遠比白宮日前公布的嚴重。

確診的特朗普向保守派媒體透露他的病況細節，病情遠比白宮日前公布的嚴重。

特朗普說：「我當時的情況不妙，我們有藥物令我痊癒，很好的藥物，我現在好多了，比兩週前更好，我立刻康復，近乎馬上，我有可能不會痊癒。」

一週前白宮幕僚長Mark Meadows說，總統病徵輕微。

特朗普也說他有持續咳嗽。

特朗普說：「持續有一點點（咳嗽），持續幾天，但是, 現在我嗓子很好。」

但是總統私人醫生週三說，總統超過24小時沒有症狀。

在另一個訪問中，特朗普說：「我和希拉莉曾有三場辯論，我想首場辯論，不好意思，首場辯論他們操控的咪高峰。」

特朗普說：「我想他們投票，但我想說，缺席選票可以，因為缺席選票，不好意思，缺席選票沒問題。」

白宮抗疫小組的傳染病學專家Fauci醫生表明，白宮爆發超級傳播群組。

Fauci說：「數據說明一切，白宮爆發超級傳播群組，人們群聚，不戴口罩，數據說明一切。」

但白宮拒絕透露，特朗普的病毒檢測何時有陰性結果，其中一名白宮官員在一個訪問中被問及6次都拒絕回答。

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