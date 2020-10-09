特朗普稱懷疑是出席陣亡軍人紀念活動後中招

【KTSF 蔡璐陽報導】

特朗普總統周四表示，在下個星期舉行的總統候選人第二次辯論，如果變成以網上視訊形式舉行，他就不會參加。

特朗普說：「我聽說籌辦辯論的委員會準備改變辯論的形式，我們完全不能接受，我會不參加虛擬辯論。」

特朗普總統，目前還在新冠肺炎的恢復期中，他的競選團隊因此曾提出，將第二第三場辯論順延一個星期，但是遭到拜登競選團隊的拒絕，而這次也是因為拜登堅持特朗普必須檢測呈陰性，他才同意與特朗普辯論，主辦方因此決定改形式，但由於單方面做決定，並改為視訊舉行，特朗普十分不滿，表明不會浪費時間參加一個坐在電腦後的辯論。

他也認為，視訊辯論是偏幫拜登，並容易讓人作弊，對此拜登的回應是：「我們不知道總統接下來要做什麼，他的想法每秒都在改變。」

確診的特朗普雖然已出院，但目前還在恢復期，必須服用多種藥物，他周三對外宣稱，進醫院後醫生對他使用Regeneron藥廠研發的抗體療法，他的病情好轉，他覺得自己已康復。

他的白宮私人醫生也說，他在過去24小時沒有症狀，他身體內也有新冠病毒的抗體，但白宮抗疫小組的傳染病學專家Anthony Fauci醫生認為，怕病情會有反復，還需要觀察幾天 。

Fauci說：「有一個問題我們需要注意，他的醫生已經知道，根據新冠肺炎患者的記錄，有幾天你會感覺良好，但是再過幾天，病情可能會加重。」

到底特朗普如何染疫目前還不清楚，特朗普懷疑他是在白宮一個陣亡軍人的紀念活動中中招，他說當時有士兵家屬上前要求與他擁抱以表示感謝。

特朗普說：「他們來到我面前，不到一英寸的地方，他們想要和我擁抱，還想親吻我，他們也這麼做了，我無法拒絕他們。」

這個紀念活動名為Gold Star，在12天前舉行，不過那些家屬們出席活動之前所做的檢測，結果都為陰性，而且在活動結束後，也沒有人出現任何症狀。

針對特朗普對此的發言，白宮做出了解釋。

白宮發言人Alyssa Farah說：「他是說那幾天裡，他很有可能感染病毒，他出席了很多活動，也有很多人和他互動。」

特朗普提名聯邦大法官的儀式，目前被視為最有可能傳播病毒，多名出席該活動的人員已確診。

另外，針對周三晚舉行的副總統候選人辯論，特朗普形容賀錦麗是「怪物」。

特朗普說：「那個和彭斯同台的怪物，彭斯擊敗了她，這個怪物。」

在周三晚的辯論上，彭斯在發言時，有一隻蒼蠅落在了彭斯的頭上，許多網友將這一幕送上了推特熱搜，就在周四，拜登競選團隊就利用這個網絡熱點， 在他們的競選網站上發起了賣蒼蠅拍的籌款活動，並將其命名為「Truth over Flies」，宣傳語則是買個蒼蠅拍，把蒼蠅和謊言都趕走，每個蒼蠅拍售價10元，在周四上午就已經售罄。

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