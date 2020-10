特朗普稱懷疑是出席陣亡軍人紀念活動後中招

【KTSF 蔡璐陽報導】

特朗普總統周四表示,在下個星期舉行的總統候選人第二次辯論,如果變成以網上視訊形式舉行,他就不會參加。

特朗普說:「我聽說籌辦辯論的委員會準備改變辯論的形式,我們完全不能接受,我會不參加虛擬辯論。」

特朗普總統,目前還在新冠肺炎的恢復期中,他的競選團隊因此曾提出,將第二第三場辯論順延一個星期,但是遭到拜登競選團隊的拒絕,而這次也是因為拜登堅持特朗普必須檢測呈陰性,他才同意與特朗普辯論,主辦方因此決定改形式,但由於單方面做決定,並改為視訊舉行,特朗普十分不滿,表明不會浪費時間參加一個坐在電腦後的辯論。

他也認為,視訊辯論是偏幫拜登,並容易讓人作弊,對此拜登的回應是:「我們不知道總統接下來要做什麼,他的想法每秒都在改變。」

確診的特朗普雖然已出院,但目前還在恢復期,必須服用多種藥物,他周三對外宣稱,進醫院後醫生對他使用Regeneron藥廠研發的抗體療法,他的病情好轉,他覺得自己已康復。

他的白宮私人醫生也說,他在過去24小時沒有症狀,他身體內也有新冠病毒的抗體,但白宮抗疫小組的傳染病學專家Anthony Fauci醫生認為,怕病情會有反復,還需要觀察幾天 。

Fauci說:「有一個問題我們需要注意,他的醫生已經知道,根據新冠肺炎患者的記錄,有幾天你會感覺良好,但是再過幾天,病情可能會加重。」

到底特朗普如何染疫目前還不清楚,特朗普懷疑他是在白宮一個陣亡軍人的紀念活動中中招,他說當時有士兵家屬上前要求與他擁抱以表示感謝。

特朗普說:「他們來到我面前,不到一英寸的地方,他們想要和我擁抱,還想親吻我,他們也這麼做了,我無法拒絕他們。」

這個紀念活動名為Gold Star,在12天前舉行,不過那些家屬們出席活動之前所做的檢測,結果都為陰性,而且在活動結束後,也沒有人出現任何症狀。

針對特朗普對此的發言,白宮做出了解釋。

白宮發言人Alyssa Farah說:「他是說那幾天裡,他很有可能感染病毒,他出席了很多活動,也有很多人和他互動。」

特朗普提名聯邦大法官的儀式,目前被視為最有可能傳播病毒,多名出席該活動的人員已確診。

另外,針對周三晚舉行的副總統候選人辯論,特朗普形容賀錦麗是「怪物」。

特朗普說:「那個和彭斯同台的怪物,彭斯擊敗了她,這個怪物。」

在周三晚的辯論上,彭斯在發言時,有一隻蒼蠅落在了彭斯的頭上,許多網友將這一幕送上了推特熱搜,就在周四,拜登競選團隊就利用這個網絡熱點, 在他們的競選網站上發起了賣蒼蠅拍的籌款活動,並將其命名為「Truth over Flies」,宣傳語則是買個蒼蠅拍,把蒼蠅和謊言都趕走,每個蒼蠅拍售價10元,在周四上午就已經售罄。

