特朗普總統指,從阿富汗撤軍是為應對中俄等國家做好準備。

特朗普周三在Twitter表示,要在今年聖誕節前讓留守在阿富汗的美國士兵回家。

其後接受霍士商業頻道訪問時指,美國撤出部署在海外的軍隊以減少軍隊的消耗,必須時刻為應對中國、俄羅斯和北韓等地方做好準備。

特朗普又指,與阿富汗交戰19年,美國一直從阿富汗撤軍,目前已經減少至4,000軍力,預計今年年底將全面撤出。

