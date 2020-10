舊金山亞裔長者無故遇襲 地檢處暫不讓疑犯保釋候審（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山田德隆區兩名亞裔婆婆,先後在9月份無故遇襲受傷,雖然疑犯已經被捕,但就再次觸發社區關注仇視罪行,一向主張改革刑事司法系統的舊金山地檢官博徹思表明,由於事態嚴重,暫不會讓疑犯保釋外出。

兩名受害人,79歲的南亞裔及71歲的越南裔婆婆,分別9月15日及9月22日在田德隆區被無故襲擊頭部,二人曾經一度失去知覺,南亞裔事主盤骨骨折,越南裔事主就面部嚴重受傷。

雖然警方9月底拘捕34歲的疑犯Michael Turner,但仍無法平息社區對亞裔遇襲的擔憂。

有市參事及一眾社區組織周四集會譴責事件,並強調社區及政府部門互相合作,才能打擊這類案件。

舊金山市參事楊馳馬(Matt Haney)說:「我們以最嚴詞譴責任何針對亞太裔社區的暴力,沒有事情比在自己的社區裡安全上街更基本、更應受保護。」

舊金山市參事佩斯金(Aaron Peskin)說:「就算我們相信,我們來自一個忍讓及友愛的社區,這些襲擊案正在增加,針對有色人種、長者,這些是仇視罪行,是虐老。」

一向主張刑事司法系統改革,以感化及治療取代長期判監的地檢官博徹思,周四亦有出席,他表示會盡一切辦法讓居民感到安全,而疑犯Turner被控嚴重襲擊及虐老等重罪,一旦罪成,最高刑罰起碼十年。

舊金山地檢官博徹思(Chesa Boudin)說:「就在昨天,我的其中一名助理地檢官說服了法官扣留疑犯候審,我們不會釋放他,直至我們確信能安全放人。」

不過博徹思亦指,這兩宗襲擊案不涉及搶劫或其他罪行,單看初步報告是毫無預兆的犯案,他有理由相信疑犯或者有精神問題,因此他的辦公室會考慮什麼才是對疑犯,及對事主最合適的做法。

田德隆區華裔權益委員會張素嫻說:「我們(長者)變成一個目標,我們聽到都很心酸,尤其是現在,每一個人的壓力都很大,我們知道,尤其是田德隆區,有很多無家可歸者或精神病患,這是一個很大問題,尤其是在這個公園裡,都有試過幾次,他們都是從後襲擊長者,長者一站不穩,一跌倒,就很大件事。」

疑犯施襲的動機究竟是甚麼?他又有沒有心理問題?案件是否屬於仇恨犯罪呢?一切還沒有定論,不過警方指,犯案過程相當兇殘,認為疑犯短期內不適合再回到社區。

