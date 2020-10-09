舊金山亞裔長者無故遇襲 地檢處暫不讓疑犯保釋候審（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山田德隆區兩名亞裔婆婆，先後在9月份無故遇襲受傷，雖然疑犯已經被捕，但就再次觸發社區關注仇視罪行，一向主張改革刑事司法系統的舊金山地檢官博徹思表明，由於事態嚴重，暫不會讓疑犯保釋外出。

兩名受害人，79歲的南亞裔及71歲的越南裔婆婆，分別9月15日及9月22日在田德隆區被無故襲擊頭部，二人曾經一度失去知覺，南亞裔事主盤骨骨折，越南裔事主就面部嚴重受傷。

雖然警方9月底拘捕34歲的疑犯Michael Turner，但仍無法平息社區對亞裔遇襲的擔憂。

有市參事及一眾社區組織周四集會譴責事件，並強調社區及政府部門互相合作，才能打擊這類案件。

舊金山市參事楊馳馬（Matt Haney）說：「我們以最嚴詞譴責任何針對亞太裔社區的暴力，沒有事情比在自己的社區裡安全上街更基本、更應受保護。」

舊金山市參事佩斯金（Aaron Peskin）說：「就算我們相信，我們來自一個忍讓及友愛的社區，這些襲擊案正在增加，針對有色人種、長者，這些是仇視罪行，是虐老。」

一向主張刑事司法系統改革，以感化及治療取代長期判監的地檢官博徹思，周四亦有出席，他表示會盡一切辦法讓居民感到安全，而疑犯Turner被控嚴重襲擊及虐老等重罪，一旦罪成，最高刑罰起碼十年。

舊金山地檢官博徹思（Chesa Boudin）說：「就在昨天，我的其中一名助理地檢官說服了法官扣留疑犯候審，我們不會釋放他，直至我們確信能安全放人。」

不過博徹思亦指，這兩宗襲擊案不涉及搶劫或其他罪行，單看初步報告是毫無預兆的犯案，他有理由相信疑犯或者有精神問題，因此他的辦公室會考慮什麼才是對疑犯，及對事主最合適的做法。

田德隆區華裔權益委員會張素嫻說：「我們（長者）變成一個目標，我們聽到都很心酸，尤其是現在，每一個人的壓力都很大，我們知道，尤其是田德隆區，有很多無家可歸者或精神病患，這是一個很大問題，尤其是在這個公園裡，都有試過幾次，他們都是從後襲擊長者，長者一站不穩，一跌倒，就很大件事。」

疑犯施襲的動機究竟是甚麼？他又有沒有心理問題？案件是否屬於仇恨犯罪呢？一切還沒有定論，不過警方指，犯案過程相當兇殘，認為疑犯短期內不適合再回到社區。

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