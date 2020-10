舊金山公共衛生部呼籲民眾接種流感疫苗

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市公共衛生部白幹榮醫生呼籲大家記得去接種流感疫苗。

白幹榮醫生表示,很有可能同時感染流感和新型肺炎,所以兩種病毒都要去預防。

白幹榮醫生說:「兩種不同的病毒有機會感染在同一個人身上,病癥會很嚴重,越弄越大,致命機會更高。」

他又重申,流感同普通感冒不一樣,流感比起感冒嚴重,除了咳嗽、流鼻水、頭痛之外,身體肌肉也會疲勞無力。

雖然舊金山市比起灣區其他縣更早踏入橙色疫情級別,但是白醫生都叫大家不要鬆懈。

舊金山市應急管理局就提醒大家,在餐廳內堂食記得遵守衛生指引,包括座位之間要保持至少6呎距離,跟同桌客人交談或者當店職員接近時,記得戴口罩,顧客堂食最多兩小時,而顧客之間也盡量不要分享食物和共用餐具。

舊金山市經濟及勞動力辦公室再提醒小商業,如果查詢如何免費索取PPE保護裝備,可以發短訊去(415)816-3816。

