華裔父親肢解案女婿主犯將判監6年 有家屬指刑期輕

【KTSF 陳嘉琪報道】

本台上星期報道過，去年在舊金山被控殺害及肢解華裔父親Benedict Ching的女兒及女婿與控方達成認罪協議，女婿承認一項誤殺罪，將會被判監6年，消息指，死者家屬認為刑期太輕，感到不滿，地檢官博徹思（Chesa Boudin）解釋，相信這個結果是最好的解決辦法。

舊金山地檢官博徹思證實，案中的兩名被告，死者女兒Stephanie Ching及女婿Douglas Lomas，已經與控方達成認罪協議，相信是案件主犯的女婿將會被判監6年。

博徹思說：「男被告，那個女婿，我們相信是需要負上大部分責任的那個，他會坐牢6年，我們若有更多或更強力的死因證據，便可能會獲得一個更久的刑期。」

對於有報道指，死者的家屬不滿刑期太輕，質疑地檢處的處理手法，博徹思解釋，死者遇害後被肢解，殘肢亦遭到嚴重破壞，連在屋內發生過什麼事的證據都非常缺乏，加上法醫無法確定死因，甚至是死亡時間。

博徹思指，死者有一個大家庭，他不能控制每個人的想法，但地檢處有向家屬解釋每個法律程序，一直提供協助，亦有死者家屬向地檢處的工作表達感謝，他相信在缺乏證據的情況下，他的團隊已經做了最好的決定。

博徹思說：「我知道家屬的意見未必一致，但我相信會隨時間改變，這是發生悲劇後正常的經歷，我對於我團隊的工作感到自豪。」

博徹思並沒有提到死者的女兒的刑期，根據舊金山觀察家報報道，36歲的Stephanie Ching承認是幫兇，根據認罪協議，Ching將被判監3年，緩刑3年，即是預計Ching在判刑後將獲釋。

去年5月，73歲的Benedict Ching因為失蹤而沒有上班，警方後來在Ching位於Outer Mission區的住所發現他遭到殺害，並在浴室和雪櫃找到人體殘肢，案件被揭發後，兩名被告一度離境前往中國，最終在北京機場被捕。

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