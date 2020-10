華裔父親肢解案女婿主犯將判監6年 有家屬指刑期輕

【KTSF 陳嘉琪報道】

本台上星期報道過,去年在舊金山被控殺害及肢解華裔父親Benedict Ching的女兒及女婿與控方達成認罪協議,女婿承認一項誤殺罪,將會被判監6年,消息指,死者家屬認為刑期太輕,感到不滿,地檢官博徹思(Chesa Boudin)解釋,相信這個結果是最好的解決辦法。

舊金山地檢官博徹思證實,案中的兩名被告,死者女兒Stephanie Ching及女婿Douglas Lomas,已經與控方達成認罪協議,相信是案件主犯的女婿將會被判監6年。

博徹思說:「男被告,那個女婿,我們相信是需要負上大部分責任的那個,他會坐牢6年,我們若有更多或更強力的死因證據,便可能會獲得一個更久的刑期。」

對於有報道指,死者的家屬不滿刑期太輕,質疑地檢處的處理手法,博徹思解釋,死者遇害後被肢解,殘肢亦遭到嚴重破壞,連在屋內發生過什麼事的證據都非常缺乏,加上法醫無法確定死因,甚至是死亡時間。

博徹思指,死者有一個大家庭,他不能控制每個人的想法,但地檢處有向家屬解釋每個法律程序,一直提供協助,亦有死者家屬向地檢處的工作表達感謝,他相信在缺乏證據的情況下,他的團隊已經做了最好的決定。

博徹思說:「我知道家屬的意見未必一致,但我相信會隨時間改變,這是發生悲劇後正常的經歷,我對於我團隊的工作感到自豪。」

博徹思並沒有提到死者的女兒的刑期,根據舊金山觀察家報報道,36歲的Stephanie Ching承認是幫兇,根據認罪協議,Ching將被判監3年,緩刑3年,即是預計Ching在判刑後將獲釋。

去年5月,73歲的Benedict Ching因為失蹤而沒有上班,警方後來在Ching位於Outer Mission區的住所發現他遭到殺害,並在浴室和雪櫃找到人體殘肢,案件被揭發後,兩名被告一度離境前往中國,最終在北京機場被捕。

