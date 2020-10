前舊金山工務局局長Nuru貪污案 華裔承包商認罪

【KTSF 黃恩光報導】

涉及前舊金山工務局局長Mohammed Nuru的貪污案有進展,再多兩名被告接受認罪協議,其中一名被告是與市府有合作關係的華裔承包商。

聯邦法庭文件顯示,被告Florence Kong周四在視像法庭聆訊中,在廣東話傳譯員陪同下承認兩項控罪,包括賄賂公職人員,以及向FBI探員說謊。

法庭文件指出,Kong承認2019年12月,在香港購買一隻價值約37,000元的勞力士金手錶,送給當時任職舊金山工務局局長的Mohammed Nuru,以換取Nuru對自己經營的建築公司以及回收建築廢料公司提供好處,包括給予更多的市府合約。

另外,Kong也承認,今年3月接受FBI探員問話時撒謊,包括聲稱自己與Nuru只是朋友,從來都不談公事,又對探員表示,Nuru沒有在市府合約的事情幫過她。

另一名被告Balmore Hernandez也是一名承建商,他承認一項較輕的欺騙公眾誠信罪名,並同意與控方合作。

司法部今年年初起訴Nuru及餐廳東主Nick Bovis,指二人涉嫌企圖行賄一名機場委員會委員,以換取餐廳合約,這宗涉及公職人員貪污的案件調查其後擴大。

被起訴的人還包括Nuru的女朋友Sandra Zuniga,她是前市府Fix-it小組,專責社區清潔的主管,還有華裔承建商兼牌照顧問黃永樂(Walter Wong)。

黃永樂以及Bovis已經接受認罪協議,現在另外兩名被告Hernandez和Kong也認罪,被告Nuru及其女友的案件仍在審理中。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。