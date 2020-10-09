總統辯論委員會宣布取消總統大選第二場辯論

【KTSF 江良慧報導】

由於特朗普總統拒絕參加視訊形式的辯論，總統辯論委員會周五宣布，取消原定下星期10月15日舉行的第二場以里民大會形式舉行的總統候選人辯論，兩名候選人將會在當天舉行各自的活動。

根據華爾街日報的報導，總統辯論委員會在他們的健康顧問支持下，在周四早上宣布，因為總統確診新型肺炎，原定下星期四在邁亞密舉行的辯論，將會以視訊形式進行，兩名候選人將會遙距參加。

不過特朗普隨即拒絕，之後拜登發言人表示，他們本來願意答應視訊辯論，但因為特朗普拒絕，他們會安排另一種形式讓拜登接受提問，而ABC新聞也在稍後宣布，他們會為拜登在下星期四舉辦一場里民大會。

特朗普陣營隨即發表三個聲明，譴責辯論委員會、敦促拜登陣營要答應與特朗普面對面辯論，以及說他們願意把15日的辯論推遲一個星期至10月22日，再把第三場辯論延後至10月29日，不過拜登陣營不接受，說辯論時間表應該由辯論委員會決定，而並非由特朗普決定。

特朗普陣營認為，總統的醫生Jean Conley已經批准他出行到外地，委員會根本沒理由把辯論改為視訊形式進行。

消息指目前特朗普正與NBC磋商，在原來辯論時間由他們協辦一場里民大會。

此外，兩名候選人已經答應，原本第三場在10月22日在田納西州Nashville舉行的面對面的辯論，相信也會是大選前最後的一場辯論。

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