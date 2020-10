【KTSF】

聯邦最高法院周四拒絕限制初期懷孕的人尋求墮胎藥物,這個裁決標誌著墮胎權利支持者的暫時勝利。

自2000年以來,由於兩種早期墮胎藥濫用的風險,FDA要求醫生親自管理墮胎藥,病人必須親自取得,而不是靠郵寄。

但包括美國醫學會在內的團體表示,這項限制已經過時,在醫學上是不必要的。

在有關訴訟中,特朗普政府曾要求大法官介入,但大法官周四說,目前不會對這個有爭議的案件做出最終裁決,案件發還下級法院處理,最高法院周四的裁決,對特朗普政府來說是一大挫敗。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。