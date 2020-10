San Mateo縣通過小業主援助計劃 最多可獲6萬補助（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

中半島San Mateo縣目前仍在紅色疫情級別,縣府表示,三個指數當中,只有一個達標,另外縣府公布小業主援助計劃,受疫情影響收不到租的小業主,最多可以獲得6萬元補助金。

San Mateo縣參議會撥出200萬元,協助有出租住宅物業的小業主渡過難關,在4月至8月疫情期間因為無法收租,而導致主要收入流失的小業主,提供每個單位最多6,000元補助金。

業主最多可以申請十個單位,並必須證明租客因疫情而無法交全數房租,短租和渡假屋單位不包括在內。

申請條件是,小業主必須居住在San Mateo縣,證明主要收入來源是來自受影響單位的屋租,收入不多於40萬元等。

補助金不用償還,但部分欠租就要一筆勾銷,當局於10月中開始接受申請。

現時San Mateo縣仍處於紅色疫情級別,確診率由3.7%下降至2.6%,達到橙色級別水平,不過另外兩個指數未達標,每十萬人新症率Case Rate由6宗下降至4.3宗,如果想降至橙色級別,新症率必須連續兩星期在4宗或以下的水平。

平等社區指數是5.3%,要達到橙色就要降至5.2%。

San Mateo縣至今共有10,395宗確診,當中有154人死亡,加州周四新增3,575宗確診,總確診個案83.4萬宗。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。