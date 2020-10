【KTSF】

中半島San Bruno警方正追緝一個女人和一個男童,兩人涉嫌偷竊郵寄包裹的賊人,他們作案時被事主家門前的閉路電視拍到,警方希望民眾提供線索緝犯。

警方接報指在星期三約中午12時45分,接報指有人在Tulare夾Amador Dr偷包裹,不過現場捉不到疑犯,但就發現多個打開了的包裹。

疑犯分別是一名年約30至40歲的中東裔女性,以及一個年約10歲的男孩,穿黑色T恤和短褲。

女疑犯作案之前,男孩曾在附近多間民宅門前檢查有無郵包。

有線索的人可以致電警方(650) 616-7100,或發電郵至[email protected]。

