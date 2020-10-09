報導指越來越多Muni司機因叫乘客戴口罩遇襲（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

有報導指最近有很多叫人上車時戴口罩的Muni車長或司機遭到乘客襲擊。

根據舊金山Examiner報導，自從疫情爆發，民眾乘搭Muni巴士或輕鐵時，都必須戴口罩和保持社交距離。

舊金山交通局報告指，在9月頭一個星期，86%乘客都肯跟從衛生指引，只有2%不服從，但是該2%的人當中，佔了多數襲擊Muni車長的案件。

在今年4月至8月期間，即是口罩令生效之後，就發生了31宗襲擊Muni車長的案件，其中9宗是因為車長叫涉事乘客戴口罩，有63宗涉及相關口角。

報告中又指，涉事者向車長吐口水、扔飲品，甚至拳打面部等。

交通局運輸署署長Julie Kirschbaum指，聽到這類案每日經常發生，預計實質數字比報告多，另外由於Muni的班次減少了四成，所以襲擊案看似比去年同期低。

Muni巴士現在於司機座位裝了透明膠板，保障司機的安全，交通局又會出動社區大使，在繁忙的巴士和輕鐵上派發免費口罩給沒戴口罩的乘客，又會觀察哪些乘客不戴口罩。

當局又指，如果車長遇到這種情況，會叫他們通知運輸管理中心等待警員支援，或票務執法人員去處理涉事者。

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