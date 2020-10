報導指越來越多Muni司機因叫乘客戴口罩遇襲（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

有報導指最近有很多叫人上車時戴口罩的Muni車長或司機遭到乘客襲擊。

根據舊金山Examiner報導,自從疫情爆發,民眾乘搭Muni巴士或輕鐵時,都必須戴口罩和保持社交距離。

舊金山交通局報告指,在9月頭一個星期,86%乘客都肯跟從衛生指引,只有2%不服從,但是該2%的人當中,佔了多數襲擊Muni車長的案件。

在今年4月至8月期間,即是口罩令生效之後,就發生了31宗襲擊Muni車長的案件,其中9宗是因為車長叫涉事乘客戴口罩,有63宗涉及相關口角。

報告中又指,涉事者向車長吐口水、扔飲品,甚至拳打面部等。

交通局運輸署署長Julie Kirschbaum指,聽到這類案每日經常發生,預計實質數字比報告多,另外由於Muni的班次減少了四成,所以襲擊案看似比去年同期低。

Muni巴士現在於司機座位裝了透明膠板,保障司機的安全,交通局又會出動社區大使,在繁忙的巴士和輕鐵上派發免費口罩給沒戴口罩的乘客,又會觀察哪些乘客不戴口罩。

當局又指,如果車長遇到這種情況,會叫他們通知運輸管理中心等待警員支援,或票務執法人員去處理涉事者。

