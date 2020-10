路州德州再受颶風吹襲 百萬居民面臨水浸危險

【KTSF 江良慧報導】

墨西哥灣沿岸地區6個星期內第二次打風,雖然Delta已經減弱成二級颶風,但就仍然為路易斯安那到德州帶來大風和連場大雨,數以百萬計民眾因此面臨水浸的危險。

颶風吹襲的聲音和景象,再一次出現在路易斯安那州西南部。

Lake Charles市長Nic Hunter說:「根據我們在颶風Laura的經歷,看來颶風Delta會令Lake Charles很害怕。」

路易斯安那州副州長Billy Nungesser說:「還有近萬人住在酒店和收容所,還未能回家或教區,這是另一次打擊。」

預計颶風Delta會為墨西哥灣北部部分地區帶來颶風狀況,和會危及生命的風暴潮,雖然風暴比8月時的Laura移動更快,但仍然有多達5萬人受洪水暴漲的威脅。

雖然路州部分地區有宵禁和疏散令,但有不少人選擇留下,而他們都擔心水浸的問題。

颶風Delta經過路易斯安那州後,會沿著東岸向東北方向移動。

北至新澤西州的地區可能有多達6吋的降雨。

