颶風Delta向路易斯安納州進發 料帶來風暴潮

【KTSF 江良慧報導】

墨西哥灣沿岸州分再次可能遭受颶風吹襲,目前已經形成三級颶風的颶風Delta,預計周五在路易斯安納州登陸,位置剛好就是在8月時遭受颶風Laura吹襲的地區。

6個星期內,墨西哥灣第二次再受颶風威脅,颶風Delta預計將會吹襲路州西南部,即8月時遭颶風Laura造成重大損毀的同一地區。

Laura上次吹毀超過一萬間民居,另外3萬多間屋有損毀,在Lake Charles這裡,很多人仍住在沒有屋頂的房屋。

在颶風路徑中的都忙於做準備,國家颶風中心預計,颶風會帶來大風和高達11呎的風暴潮。

一些接近路易斯安那州海岸的地區,已經有疏散令和宵禁,颶風Delta周三吹襲墨西哥的Yucatan半島,預計周五會在美國登陸,之後更會為內陸地區帶來滂沱大雨。

