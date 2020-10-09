舊金山市參事佩斯金尋求連任 工作將由社區主導

【KTSF 陳嘉琪報道】

包括舊金山華埠、聯合廣場及北岸區等的第三區現任市參事佩斯金（Aaron Peskin）尋求連任，他表示，未來4年的工作將會繼續以社區主導，構建一個符合居民理想的生活環境。

今次是佩斯金第五次競選市參事，之前四次全部勝選。

佩斯金住在華埠附近，他表示，每一天都會行經華埠，過去20多年，華埠居民、商戶及各個僑社公所教導他很多華人的傳統文化，更讓他認識到社區的需要及擔憂。

2001年，為了改善行人安全，不顧交通局的反對，佩斯金與社區在Stockton街多個路口成功爭取建設”縱橫行”，到現在慢慢擴展到Kearny街多個路口。

此外，多個康樂設施的翻新，例如是鄧月微康樂中心，到即將完工的黃顯護遊樂場及花園角的改造工程，佩斯金指出，以上所有的改造，都是出於社區居民的意見。

佩斯金說：「我一直覺得很榮幸能夠參與這些事務，獲邀請一起工作，去落實社區的要求，我未來4年的願景正是這社區的未來願景。」

過去兩年，華埠發生了僑領遇襲案及花園角搶劫案，觸發社區對治安的憂慮，佩斯金表示，事件發生後，他拿到撥款，在Stockton街及花園角安裝攝錄機，不過同時市長剛簽署新一份的預算，大幅削減對警察局的撥款，這樣會否影響華埠的警力呢？

佩斯金重申，負責區內治安有122名警員的中央警局，人手將不會減少。

佩斯金說：「我明白那種恐懼，我住在區內，我對於朋友及鄰居在公共安全上的承諾是永遠不變，但與此同時，舊金山及美國需要重新考慮警政，我們不需要找警察去處理一個有精神問題的人，而應該找精神健康專家。」

在今次的選舉中，佩斯金面對三名政壇新人的挑戰，外界一般認為佩斯金會順利連任，不過佩斯金反而覺得，有競爭對手是一件好事，而其他候選人的意見亦一直推動他進步。

佩斯金說：「大家都知道，我已經準備好，我現在還保持住20年前那種魄力，加上我有優秀的團隊，未來4年，我們會繼續服務這個社區，包括我任期屆滿後都一直會。」

第三區的選戰中，候選人還包括非牟利機構負責人李爾德、任職高科技公司的梅天恩，以及人權問題調查員Stephen Schwartz。

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