舊金山市參事佩斯金尋求連任 工作將由社區主導

包括舊金山華埠、聯合廣場及北岸區等的第三區現任市參事佩斯金(Aaron Peskin)尋求連任,他表示,未來4年的工作將會繼續以社區主導,構建一個符合居民理想的生活環境。

今次是佩斯金第五次競選市參事,之前四次全部勝選。

佩斯金住在華埠附近,他表示,每一天都會行經華埠,過去20多年,華埠居民、商戶及各個僑社公所教導他很多華人的傳統文化,更讓他認識到社區的需要及擔憂。

2001年,為了改善行人安全,不顧交通局的反對,佩斯金與社區在Stockton街多個路口成功爭取建設”縱橫行”,到現在慢慢擴展到Kearny街多個路口。

此外,多個康樂設施的翻新,例如是鄧月微康樂中心,到即將完工的黃顯護遊樂場及花園角的改造工程,佩斯金指出,以上所有的改造,都是出於社區居民的意見。

佩斯金說:「我一直覺得很榮幸能夠參與這些事務,獲邀請一起工作,去落實社區的要求,我未來4年的願景正是這社區的未來願景。」

過去兩年,華埠發生了僑領遇襲案及花園角搶劫案,觸發社區對治安的憂慮,佩斯金表示,事件發生後,他拿到撥款,在Stockton街及花園角安裝攝錄機,不過同時市長剛簽署新一份的預算,大幅削減對警察局的撥款,這樣會否影響華埠的警力呢?

佩斯金重申,負責區內治安有122名警員的中央警局,人手將不會減少。

佩斯金說:「我明白那種恐懼,我住在區內,我對於朋友及鄰居在公共安全上的承諾是永遠不變,但與此同時,舊金山及美國需要重新考慮警政,我們不需要找警察去處理一個有精神問題的人,而應該找精神健康專家。」

在今次的選舉中,佩斯金面對三名政壇新人的挑戰,外界一般認為佩斯金會順利連任,不過佩斯金反而覺得,有競爭對手是一件好事,而其他候選人的意見亦一直推動他進步。

佩斯金說:「大家都知道,我已經準備好,我現在還保持住20年前那種魄力,加上我有優秀的團隊,未來4年,我們會繼續服務這個社區,包括我任期屆滿後都一直會。」

第三區的選戰中,候選人還包括非牟利機構負責人李爾德、任職高科技公司的梅天恩,以及人權問題調查員Stephen Schwartz。

