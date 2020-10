副總統候選人辯論 賀錦麗彭斯政策理念南轅北轍

【KTSF 蔡璐陽報導】

唯一一場副總統候選人辯論會周三晚在猶他州舉行,由於特朗普確診染疫正處於康復期,而拜登是美國歷史上年紀最大的總統候選人,其精神健康成疑,因此這場副總統候選人辯論也被視為總統候補人的辯論,一起看看他們談了些什麼議題。

由於疫情,辯論現場加強了防疫措施,在兩位候選人之間增加了兩道透明隔板,他們彼此與主持人之間也保持12英尺的距離,在辯論過程中,兩位候選人政策理念形成鮮明對比,辯論談到疫情、對華政策、經濟、氣候變化、健保等多項議題。

對中國的問題,賀錦麗指特朗普政府在美中貿易協議中落敗,令美國失去許多工作,彭斯則反指拜登在任副總統時,美國流失了數以十萬計的職位。

對於新冠狀病毒大流行,彭斯也強調特朗普表明會追究中國聯合世衛隱瞞疫情責任。

他指出,特朗普早在1月底便停止讓中國旅客來美,從而保護無數人的生命,而拜登則反對這些旅遊禁令。

賀錦麗就指,奧巴馬政府時有衛生專家組駐在中國,但特朗普政府把人員撤走,賀錦麗把美國疫情如此嚴重,歸咎於特朗普政府的領導無方。

賀錦麗說:「他們知道真實的情況,但是卻不告訴公眾。」

彭斯諷刺回應,指拜登的抗疫方案看來像抄襲特朗普政府的抗疫小組所做的,包括推進檢測、創造新的PPE個人保護裝置、研發疫苗等主張。

在經濟方面,賀錦麗指特朗普政府的經濟力量以有錢人的表現來衡量,而拜登就相信以美國工人與家庭的健康與力量來衡量。

賀錦麗說:「拜登認為衡量健康還有經濟水平是基於工人,但是特朗普的衡量標準是基於有錢人的情況。」

彭斯則讚揚特朗普的減稅政策和稅務改革:「特朗普總統利用他就任前的經驗,使經濟變得更好,他削減稅款,調整規定。」

彭斯也指拜登說過上台便會撤回特朗普的減稅政策,認為拜登上台就會加稅,但其實拜登也主張對年收入40萬的人不加稅。

在氣候變化問題上,彭斯承認氣候正在改變,我們要繼續聽科學的,並為美國的環保記錄與保育記錄而感到自豪,他也抨擊激進派民主黨人提出的綠色新經濟計劃(the Green New DeaL)會搞垮美國的能源經濟,增加美國家庭的家居能源開支,壓制美國的就業。

彭斯說:「拜登和賀錦麗一直在說,啟用Green New Deal,全部由政府控制,我們陣營堅持民眾的自由,尊重美國人民。」

他也批評拜登誓言要消除石化能源,和取締水壓法開採頁岩油,但其實拜登沒有說過要取締水壓採油法。

賀錦麗則抨擊特朗普的環保記錄,並以特朗普對加州山火的回應,來說明特朗普並不相信科學,她認為特朗普連任,將威脅人類的生存,包括放寬對發電廠與汽車的廢氣排放標準,和解除對北極野生保護區的鑽油禁令。

在健保方面,賀錦麗抨擊彭斯試圖廢除奧巴馬的可負擔健保法,並指特朗普說他將保留「帶病投保」條款,其實是說謊。

彭斯回應說,美國人民都記住奧巴馬健保是個災難,而特朗普與他有改善健保的計劃,並會保障美國人能帶病投保。

對於主持人提到兩位總統候選人都是高齡人士的事,賀錦麗與彭斯都避免回應。

有關美國族裔爭議,賀錦麗認為,最近涉及的警察的黑人命案,死者沒有獲得伸張正義,如果拜登與她當選,他們會禁止警察使用鎖頸的手法,會設立全國性的警察違規登記,會關閉私立監獄,會把大麻非刑事化,並改革刑事司法制度。

彭斯則認為,暗示警察帶有種族偏見去執法,是對警察的大大侮辱,彭斯也質疑曾經擔任地方檢察官和做過加州司法部長的賀錦麗,竟然會認為Breonna Taylor命案的大陪審團的檢視證據全都看錯,彭斯也強調特朗普一再譴責白人優越主義者。

有CNN的評論員認為,彭斯在此次辯論上顯得較為強勢,並且多次從主持人那裡爭取到了更長的發言時間,而賀錦麗則因此顯得發言時間較短,主持人多次提醒彭斯時間到了,並表明主持人只是執行大家都同意的辯論規矩。

也有評論員批評彭斯在面對主持人的一些提問時,都沒有正面回答問題,包括如果特朗普連任,將如何應對目前的經濟衰退。

