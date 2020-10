【有線新聞】

美國據報計劃向螞蟻集團和騰訊的電子支付平台施加限制,擔心威脅國家安全。

《彭博》報道,特朗普政府近期加快討論限制螞蟻和騰訊的支付平台,主要擔心中國的金融科技平台主導全球電子支付,令中國獲取數十億人的銀行和個人數據。

限制方式包括類似TikTok般,要求應用程式商店下架,及考慮列入財政部的特別監察名單。報道又指由於特朗普確診,暫時擱置計劃。

螞蟻集團回應稱,不知任何政府的內部討論,但強調業務主要在中國,對市場增長前景感到興奮。

