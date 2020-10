【有線新聞】

美國國家安全顧問奧布萊恩警告大陸試圖以武力攻台難度極高,華府的回應行動亦有很多不確定性。

奧布萊恩指:「中國打造強大的海軍,部分是為了有能力將美國驅離西太平洋,和以水陸兩棲登陸台灣。問題是循水陸兩路登台,眾人皆知難度極高。大陸與台灣相隔過百公里,台灣登島灘貧乏,並非易事。而美國對大陸攻台的回應也有很多不確定。」

奧布萊恩出席大學的外交政策論壇時,亦被問到如何看香港的民主前景,他形容是「零」,令人傷感。他提到北京實施了港區國安法,認為現時已變成「一國一制」,香港與其他內地城市差別不大。

