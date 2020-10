柏克萊加大女學者談奪諾貝爾化學獎感受

【KTSF 郭柟報導】

今年的奪得諾貝爾化學獎,兩位女學者都是來自柏克萊加大,並是該校首兩位得到諾貝爾獎的女性,其中一位得主Jennifer Doudna接受訪問。

Doudna說:「這是非凡時刻,能涉及科學及任職公立大學,在那處我們重視教育,我們都明白,我們的成就有益公眾福祉。」

Doudna表示,她最初想研究基因編輯,是希望將來可以應用技術在藥物和農業等領域上,達到可持續和可負擔的發展,尤其是應對氣候變化環境,她對於得獎感到驚喜,很高興跟拍檔Emmanuelle Charpentier合作研發CRISPR技術。

過往諾貝爾科學獎項之中,女性學者獲獎的比例偏低,Doudna表示,希望她的得獎可以鼓勵更多女性科學家,尤其是她的女學生,繼續投入這方面的工作,表示她們的成會得到認可。

Doudna說:「我認為很多女性覺得,她們的工作不會跟男性般被認可,我希望見到改變,我認為這是個正確方向。」

柏克萊加大校長表示,為了慶祝她們得獎,將會給她一個 在校園專屬的免費泊車位,Doudna表示多謝::「工作了18年終於可以在學校有車位,我很開心。」

有柏克萊加大學生認為,今年校內有連續兩名學者獲得諾貝爾獎,令他們感到慶幸自己是柏克萊的學生。

學生丹清說:「柏克萊本來非常有名,前頭位名的學校,今年有兩位諾貝爾獎得獎者,非常讓人振奮和高興。」

學生Emma說:「讓我覺得我們學生同樣有潛能去做出色的事情。」

學生Oliver說:「我很慶幸入讀柏克萊加大,無選錯學校。」

學生Yousef說:「希望有一日我都有成就,未必能拿諾貝爾獎,但自己屬於同一學校。」

