柏克萊加大女學者談奪諾貝爾化學獎感受

【KTSF 郭柟報導】

今年的奪得諾貝爾化學獎，兩位女學者都是來自柏克萊加大，並是該校首兩位得到諾貝爾獎的女性，其中一位得主Jennifer Doudna接受訪問。

Doudna說：「這是非凡時刻，能涉及科學及任職公立大學，在那處我們重視教育，我們都明白，我們的成就有益公眾福祉。」

Doudna表示，她最初想研究基因編輯，是希望將來可以應用技術在藥物和農業等領域上，達到可持續和可負擔的發展，尤其是應對氣候變化環境，她對於得獎感到驚喜，很高興跟拍檔Emmanuelle Charpentier合作研發CRISPR技術。

過往諾貝爾科學獎項之中，女性學者獲獎的比例偏低，Doudna表示，希望她的得獎可以鼓勵更多女性科學家，尤其是她的女學生，繼續投入這方面的工作，表示她們的成會得到認可。

Doudna說：「我認為很多女性覺得，她們的工作不會跟男性般被認可，我希望見到改變，我認為這是個正確方向。」

柏克萊加大校長表示，為了慶祝她們得獎，將會給她一個 在校園專屬的免費泊車位，Doudna表示多謝：：「工作了18年終於可以在學校有車位，我很開心。」

有柏克萊加大學生認為，今年校內有連續兩名學者獲得諾貝爾獎，令他們感到慶幸自己是柏克萊的學生。

學生丹清說：「柏克萊本來非常有名，前頭位名的學校，今年有兩位諾貝爾獎得獎者，非常讓人振奮和高興。」

學生Emma說：「讓我覺得我們學生同樣有潛能去做出色的事情。」

學生Oliver說：「我很慶幸入讀柏克萊加大，無選錯學校。」

學生Yousef說：「希望有一日我都有成就，未必能拿諾貝爾獎，但自己屬於同一學校。」

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