總統候選人辯論改視像舉行 特朗普表明拒參與

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兩名美國總統候選人特朗普和拜登，原定下周再次同場辯論，改以視像舉行，特朗普隨即表明拒絕參與。

特朗普再在社交網站上載片段，形容自己對軍人的支持，勝於歷任總統。

他稱：「我們從未擁有現時的軍備，全新的坦克、戰機、F35戰機，所有最好的一切。」

特朗普接受霍士財經頻道電話訪問時說，目前除了繼續服用類固醇，已經暫停接受大部分治療，相信自己不會傳染他人，可以繼續競選活動。他說不會參與視像辯論，不想浪費時間，認為自己上周辯論表現勝於拜登，視像辯論安排只是偏幫拜登，下周四會改為舉行造勢晚會。

競選辯論委員會稱，新安排是為了保障所有參與者的健康和安全，特朗普與拜登會在不同地方辯論，主持就會繼續留在原定場地，民眾將會透過視像向兩人發問。

拜登陣營表示，拜登期待與民眾直接對話，將會參與。

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