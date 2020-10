總統候選人辯論改視像舉行 特朗普表明拒參與

【有線新聞】

兩名美國總統候選人特朗普和拜登,原定下周再次同場辯論,改以視像舉行,特朗普隨即表明拒絕參與。

特朗普再在社交網站上載片段,形容自己對軍人的支持,勝於歷任總統。

他稱:「我們從未擁有現時的軍備,全新的坦克、戰機、F35戰機,所有最好的一切。」

特朗普接受霍士財經頻道電話訪問時說,目前除了繼續服用類固醇,已經暫停接受大部分治療,相信自己不會傳染他人,可以繼續競選活動。他說不會參與視像辯論,不想浪費時間,認為自己上周辯論表現勝於拜登,視像辯論安排只是偏幫拜登,下周四會改為舉行造勢晚會。

競選辯論委員會稱,新安排是為了保障所有參與者的健康和安全,特朗普與拜登會在不同地方辯論,主持就會繼續留在原定場地,民眾將會透過視像向兩人發問。

拜登陣營表示,拜登期待與民眾直接對話,將會參與。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。