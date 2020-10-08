特朗普大讚實驗性抗體療法 稱會免費供應給國民

【KTSF 吳宇斌報導】

特朗普總統周三表示，自己染疫是上帝給予的「偽裝的祝福」，當中的關鍵就是Generon藥廠研發的抗體療法，他希望其他的患者也都能受益。

特朗普在白宮玫瑰園的錄影片段中說，在入院的頭24小時內，他情況不妙，但很快醫生就向他使用Regeneron藥廠研發的實驗性抗體療法，用藥後他立即感到病情好轉，現在他覺得自己已康復。

特朗普說：「我聽說了這種葯，我說，讓我使用吧，這是我的建議，我說，讓我使用吧，它不可思議地有效，我認為若非我抓住它，我們可能會視它如眾多藥物之一，但它真的有效，我想你們也像我那樣獲得它，我要讓它免費供應，

你不用付錢。」

特朗普提到美國現有Regeneron的藥，而Eli Lilly藥廠也有一種非常類似的藥物，美國政府正準備好批准緊急應用這些藥物，並會免費提供給住院的重症者。

特朗普說：「特別是你若是長者，我們會盡快讓你進入那裡，我們有數十萬劑即將準備好的劑量，我已搞定緊急使用授權，現在得簽字，你會好起來的，你會很快好起來的，這是幾個月前沒人想到的事情。」

除了抗體療法之外，特朗普在Walter Reed軍醫院留醫期間還使用抗病毒的新藥瑞德西韋（Remdesivir），以及其他的輔助療法。

消息指至今為止，美國只有極少數人士可以接受Regeneron的實驗性抗體療法， 當中特朗普可能是最受矚目的試驗者，他的白宮私人醫生透露，星期一特朗普的驗血結果顯示，他身體內已有新冠狀病毒的抗體。

Regeneron表示，這一類的驗血不能分辨出特朗普體內的新冠病毒抗體是他自身產生，抑或是抗體療法所造成，但藥廠相信，特朗普體內的病毒抗體，很可能性是來自Regeneron的藥物。

特朗普的白宮私人醫生Sean Conley表示，特朗普已經超過24小時沒有出現新型肺炎癥狀，他也沒有發燒超過4天，氧氣飽和度以及呼吸頻率全部都顯示出穩定和正常。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。