特朗普大讚實驗性抗體療法 稱會免費供應給國民

【KTSF 吳宇斌報導】

特朗普總統周三表示,自己染疫是上帝給予的「偽裝的祝福」,當中的關鍵就是Generon藥廠研發的抗體療法,他希望其他的患者也都能受益。

特朗普在白宮玫瑰園的錄影片段中說,在入院的頭24小時內,他情況不妙,但很快醫生就向他使用Regeneron藥廠研發的實驗性抗體療法,用藥後他立即感到病情好轉,現在他覺得自己已康復。

特朗普說:「我聽說了這種葯,我說,讓我使用吧,這是我的建議,我說,讓我使用吧,它不可思議地有效,我認為若非我抓住它,我們可能會視它如眾多藥物之一,但它真的有效,我想你們也像我那樣獲得它,我要讓它免費供應,

你不用付錢。」

特朗普提到美國現有Regeneron的藥,而Eli Lilly藥廠也有一種非常類似的藥物,美國政府正準備好批准緊急應用這些藥物,並會免費提供給住院的重症者。

特朗普說:「特別是你若是長者,我們會盡快讓你進入那裡,我們有數十萬劑即將準備好的劑量,我已搞定緊急使用授權,現在得簽字,你會好起來的,你會很快好起來的,這是幾個月前沒人想到的事情。」

除了抗體療法之外,特朗普在Walter Reed軍醫院留醫期間還使用抗病毒的新藥瑞德西韋(Remdesivir),以及其他的輔助療法。

消息指至今為止,美國只有極少數人士可以接受Regeneron的實驗性抗體療法, 當中特朗普可能是最受矚目的試驗者,他的白宮私人醫生透露,星期一特朗普的驗血結果顯示,他身體內已有新冠狀病毒的抗體。

Regeneron表示,這一類的驗血不能分辨出特朗普體內的新冠病毒抗體是他自身產生,抑或是抗體療法所造成,但藥廠相信,特朗普體內的病毒抗體,很可能性是來自Regeneron的藥物。

特朗普的白宮私人醫生Sean Conley表示,特朗普已經超過24小時沒有出現新型肺炎癥狀,他也沒有發燒超過4天,氧氣飽和度以及呼吸頻率全部都顯示出穩定和正常。

