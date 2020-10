特朗普政府宣布大幅削減H-1B高技術海外員工簽證數目

【KTSF 郭柟報導】

特朗普總統周三宣佈,為了減低在疫情期間造成的職位流失,將會減少H-1B海外高技術員工的簽證數目。

國防部表示,將會在申請H-1B簽證加入更嚴厲的新規條,從而減少簽證數量,包括要求僱主支付海外員工更高的工資,聲稱是為了避免本地公司以低薪聘請海外員工,取替本地員工,估計有3分之一的H-1B申請者會因此不獲批簽證。

有高科技業界人士認為,疫情期間聘請新員工已經有困難,特朗普減發簽證的話,會令公司更難聘請人才。

華美半導體協會會長薛松博士說:「由於這個限制,我們不能找到年青有能力的留學生,因為身份問題不能在這工作,所以必須回到原來的國家,所以對業界和年青一代都有幾大影響。」

不過有移民律師認為,特朗普此舉,一定會遭來法庭的挑戰,好大機會遭到駁回。

移民律師王小禾說:「從司法上對他的挑戰,我認為這百分之百會發生,而且很有可能成功。」

另外他又指出,總統大選都是個變數,如果最後由拜登當選,拜登預期會撤銷新規條。

現時全國每年批准8.5萬個H-1B簽證,給公司僱用海外高科技員工,包括矽谷的高科技公司、醫療、科研業界等,一般為期3年,之後可以續期3年,來自中國和印度持有H-1B簽證的員工,佔了差不多50萬人。

