美國詩人格勒克膺諾貝爾文學獎

本年度諾貝爾文學獎,由美國詩人格勒克奪得。評審讚揚她以樸實無華的詩句,表達出個人存在的共同意義。

有一晚我正要睡覺的時候發現,我已經受夠了求愛的冒險,長久以來我都是其奴隸。愛情結束了嗎?我的內心喃喃自語……

這篇名為《冒險》的詩作,來自格勒克榮獲美國國家圖書獎的詩集《忠誠善良的夜晚》。

格勒克擅於簡潔直白、而又精準地表達憂傷和孤獨,透過聆聽夢境和幻想的聲音,正視自身的幻覺。作品以豐富的情感見稱,不會有太多修飾。一般大眾讀畢後,亦能感同身受。

諾貝爾委員會的評語,讚揚她以樸實無華而優美的詩句,表達出個人存在的共同意義。

現年77歲的格勒克,年少時已經開始寫詩投稿,大學時因嚴重精神性厭食症,停學就醫。醫生建議她,把所思所感化成文字。20歲時出版 1968年,第一本詩集《第一個孩子》。1992年憑《野鳶尾》,獲普立茲文學獎,54篇詩以花朵的角度,探討時間的流逝和死亡。

除了大自然,家人密切而又痛苦的關係,亦是她經常會寫到的議題,又會以神話和歷史角色作靈感。雖然作品有着黑暗、尖銳的氛圍,但每每寫到生命的轉變時,語調卻會變得幽默,有如剖開希望與痛苦之間的迷霧。

這位美國現代文壇著名詩人,2015年獲總統奧巴馬,頒授美國國家人文獎章。

