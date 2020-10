紐森簽行政命令保育加州三成土地

【KTSF 吳宇斌報導】

加州州長紐森繼較早時宣布,在2035年全面禁止銷售燃油新車以對抗氣候變化,周三又再簽署行政命令,在2030年前保育加州三成土地和沿海水域,以保持及擴大地球生物多樣性。

紐森周三簽署的這個行政命令,要求自然資源局在2022年2月之前制定一個計劃,以在2030年前達到保育州內三成土地和沿海水域這個目標。

紐森說:「在2030年前的30%,是一個強制目標,我們將會成為美國第一個州份在土地和沿岸保育上實施措施。」

計劃必須包括保障全州的經濟和農業,以及通過植樹造林和種植農作物,還有在城市區域恢復濕地和興建公園,來除去大氣中的碳,計劃還包括更積極管理州內森林以減少山火風險。

州長辦公室引述一份世界經濟論壇的報告預計,全球有44萬億美元的經濟總值超過全球總GDP的一半,會因為氣候變化而蒙受損失。

目前聯合國、國際商會和其他團體都正在支持一項全球性的目標,就是在2030年實現保護地球30%的面積,現時估計地球有15%的土地、7%的海洋受到保護。

紐森指出這個行動,讓加州加入全球其他38個國家一起努力實現該目標,並希望國內其他州份加入,一起對抗氣候變化。

