多名民兵組織成員企圖綁架殺害州長被捕

【KTSF 江良慧報導】

聯邦調查局(FBI)人員搗破密歇根州一個懷疑要綁架殺害州長和推翻政府的計劃,並且拘捕懷疑涉案的一個民兵組織的多名成員。

聯邦調查人員搗破涉嫌企圖綁架密歇根州長Gretchen Whitmer的計劃,拘捕多人。

Whitmer說:「兩個民兵組織的13名成員準備綁架和可能要殺死我。」

密歇根州西區聯邦檢察長Andrew Birge說:「FBI今年較早前展開調查,當從社交網知道有一組人正討論暴力推翻某政府和執法部門。」

當中包括監視Whitmer的行動和測試自製爆炸裝置,法庭文件顯示,有臥底探員在6月時與部分疑犯會面,州司法部長同時宣布就另一宗案件起訴一些人,指他們與州內民兵組織有關。

密歇根州司法部長Dana Nessel說:「被扣留的人懷疑曾企圖追查執法人員住址,為了恐嚇要暴力針對他們,目的是要煽動內戰,以及有份策劃和訓練攻擊密西根州府大樓的行動。」

被控企圖綁架州長這項聯邦控罪的疑犯,面對最高刑罰是終身監禁。

Whitmer說:「我知道這工作難做,但坦白說,怎樣也沒料到會這樣。」

