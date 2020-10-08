多名民兵組織成員企圖綁架殺害州長被捕

【KTSF 江良慧報導】

聯邦調查局（FBI）人員搗破密歇根州一個懷疑要綁架殺害州長和推翻政府的計劃，並且拘捕懷疑涉案的一個民兵組織的多名成員。

聯邦調查人員搗破涉嫌企圖綁架密歇根州長Gretchen Whitmer的計劃，拘捕多人。

Whitmer說：「兩個民兵組織的13名成員準備綁架和可能要殺死我。」

密歇根州西區聯邦檢察長Andrew Birge說：「FBI今年較早前展開調查，當從社交網知道有一組人正討論暴力推翻某政府和執法部門。」

當中包括監視Whitmer的行動和測試自製爆炸裝置，法庭文件顯示，有臥底探員在6月時與部分疑犯會面，州司法部長同時宣布就另一宗案件起訴一些人，指他們與州內民兵組織有關。

密歇根州司法部長Dana Nessel說：「被扣留的人懷疑曾企圖追查執法人員住址，為了恐嚇要暴力針對他們，目的是要煽動內戰，以及有份策劃和訓練攻擊密西根州府大樓的行動。」

被控企圖綁架州長這項聯邦控罪的疑犯，面對最高刑罰是終身監禁。

Whitmer說：「我知道這工作難做，但坦白說，怎樣也沒料到會這樣。」

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