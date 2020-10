【有線新聞】

美國新一年度抽籤移民計劃,即「抽綠卡」計劃,港人不再符合資格參加。

美國國務院發出2022年度「抽籤移民簽證」計劃的指引,列明不再接受大陸包括香港公民參與,但澳門和台灣的公民就仍然符合資格申請。

根據規定,一個國家在過往5年有超過5萬人移民到美國,就不能參加抽籤,過往美國將內地和香港分開處理,港人仍可以申請。

美國早前因應港區國法實施,宣布取消香港優惠待遇。

