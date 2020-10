Google宣布在Google Assistant加強用戶私隱功能

【KTSF 吳宇斌報導】

網絡安全近年成為民眾的關注焦點,擁有眾多智能裝置產品的Google周三宣布,在虛擬助手Google Assistant推出一些加強用戶私隱的功能。

Google Assistant虛擬助手除了能夠在智能手機上用App來控制,還可以用Google的智能裝置,例如Google Home等,通過語音指令來控制其他智能產品,例如語音控制家中的智能電燈、電視、中央空調等,而這些和助手的交流都會儲存在用戶的Google賬戶中。

助手通過這些交流數據,來客制化用戶的需求,但當這些數據越來越多個人數據,私隱安全也成為關注。

Google周三就推出一個Safety Center安全中心,讓用戶可以了解如何在使用的Google產品時,保護自己的數據安全。

其中新發布的新功能中,就是在Google助手中添加一個客人模式,這個客人模式類似於Google網絡瀏覽器中的隱身模式,用戶如果不想自己或者來訪的客人控制助手的數據保存在自己的賬戶中,就可以通過語音指令,「Hey Google, turn on guest mode」,來開啟助手的客人模式,直到用戶自己關閉模式為止,這個新功能將會未來數週在Google智能裝置上推出。

另外,Google也即將推出Google地圖的新功能,用戶能夠修改使用過Google地圖的歷史記錄,能夠刪除在自己賬戶上的Google地圖位置信息。

