舊金山G提案建議修憲降低本地選舉最低投票年齡（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山今年12項地方選舉提案中，G提案建議修改市憲章，將本地選舉的最低投票年齡降低到16歲。

類似的提案於2016年被放到選票上，不過被選民否決，今年再接再厲。

G提案獲得全體市參事的贊成放到選票上，希望從小培養青少年投票，以及參與公共事務的習慣，建議修改市憲章，將舊金山的最低投票年齡由現時的18歲降低至16歲。

舊金山前青年委員陳玉儀（Crystal Chan）說：「我有很多朋友都出來做工，他們都交稅，他們又懂開車，他們應該在我們的政府上，有選擇，有個聲音，我覺得現在16歲及17歲的人，在學校已經學不同政治課程，這些課程讓他們懂投票，明白到不同的事情是怎樣影響他們，他們去投票，都能做出好好的選擇*

G提案一旦獲得通過，只要是公民及登記成為選民，16歲或以上的人士就可以參與舊金山本地的提案及公職選舉，不過州府及全國性的選舉除外。

曾經參選市長共和黨籍的政治評論員Richie Greenburg反對G提案，他認為，現今的青少年往往受到社交媒體及激進的社運人士所影響，加上缺乏社會經驗，質疑他們能否在不受任何影響下作出適當的選擇，因此，Greenburg認為16及17歲仍不適合在選舉中投票。

G提案需要過半數贊成票獲得通過。

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