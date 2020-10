舊金山G提案建議修憲降低本地選舉最低投票年齡（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山今年12項地方選舉提案中,G提案建議修改市憲章,將本地選舉的最低投票年齡降低到16歲。

類似的提案於2016年被放到選票上,不過被選民否決,今年再接再厲。

G提案獲得全體市參事的贊成放到選票上,希望從小培養青少年投票,以及參與公共事務的習慣,建議修改市憲章,將舊金山的最低投票年齡由現時的18歲降低至16歲。

舊金山前青年委員陳玉儀(Crystal Chan)說:「我有很多朋友都出來做工,他們都交稅,他們又懂開車,他們應該在我們的政府上,有選擇,有個聲音,我覺得現在16歲及17歲的人,在學校已經學不同政治課程,這些課程讓他們懂投票,明白到不同的事情是怎樣影響他們,他們去投票,都能做出好好的選擇*

G提案一旦獲得通過,只要是公民及登記成為選民,16歲或以上的人士就可以參與舊金山本地的提案及公職選舉,不過州府及全國性的選舉除外。

曾經參選市長共和黨籍的政治評論員Richie Greenburg反對G提案,他認為,現今的青少年往往受到社交媒體及激進的社運人士所影響,加上缺乏社會經驗,質疑他們能否在不受任何影響下作出適當的選擇,因此,Greenburg認為16及17歲仍不適合在選舉中投票。

G提案需要過半數贊成票獲得通過。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。