Pleasanton市首位華裔市議員候選人李志民（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

11月的選舉,灣區今年有幾個城市都是第一次有華裔參選市議員,當中包括東灣Pleasanton市也有首位華裔市議員候選人李志民(Chiman Lee)。

今年42歲的李志民,父母是香港移民,他在舊金山出生長大,和大部分華裔移民家庭一樣,李志民年少時為幫補家計,很早就在社會上工作打拼,但他最愛的工作還是與環保相關。

他分別曾在舊金山Goodwill機構,以及電子產品回收公司GreenCitizen擔任主管,現在則在北加州eWaste Solutions擔任營運總監,並兼職一些社區非牟利組織的委員會成員。

2014年,他和太太為了小孩的學校教育,搬到了學區較好的Pleasanton,但卻發現當地的自來水受到污染,而且至今仍未改善。

李志民說:「所有Pleasanton的水和水井,都有一種叫PFAS的污染物,PFAS是一種人造化學物質,目前去到本地的水域和水井中,我真的想進入市議會,目的是幫助清理水井,並確保社區有乾淨安全,無化學品的飲用水。」

李志民希望引起市民和市府對水質的廣泛關注,雖然自來水的標準達到聯邦和州府的規定,但他認為仍未達到更高的安全標準,因此如果他當選市議員,他表示一定會確保市民有更清潔和安全的自來水。

另外,他也發現目前的市議會不夠族裔多元化。

李志民說:「我們的市議會,不能真正代表當地社區Pleasanton的人口,大約為81,000,其中32%是亞裔,對我來說,我覺得沒有人在市議會代表我,我的價值觀和文化身份,所以我真的很想代表亞裔的社區和聲音。」

李志民還說,市府管理也需要與時並進,只有一個市府網站還不足夠。

李志民說:「我們需要引入更多技術和整合,我們需要一個平台,讓人們了解整個城市的情況,可能是智能手機應用程式,也可能是發短信宣傳,只是某種平台,所有新聞信息都會經常更新。」

至於市府的房屋政策,Pleasanton市短期內計劃建1,900個新房屋及公寓單位,李志民認為這個計劃有些過快過多,他更支持適度及可持續的住房發展,而作為家長,他也重視孩童教育。

李志民說:「我有兩個孩子,因此對我來說,家庭真的很重要,並確保他們在學校平安長大,我認為重要的是,要確保他們有能力表達自己的聲音,這對我也很重要。」

面對疫情帶來的經濟問題,Pleasanton市府雖然有為小商業提供一到兩萬元零息貸款,但他認為這仍不足夠,他希望市府仿效其他一些城市採取臨時措施,禁止物業業主在疫情期間逼遷商業租戶,並採取其他有效方法,幫助小商業恢復經濟。

李志民說:「我正在考慮的一個想法,也許建立一個專業工作組,有會計或法律背景的專業人士組成,支持本地商業,並為他們提供免費資源,支持商業走出疫情困境。」

和李志民一起競逐Pleasanton市議會兩個職位空缺的候選人還有另外6人,分別是Nancy Allen、Valerie Arkin、Jack Balch、Randy Brown、Jarod Buna,以及Zarina Kiziloglu。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。