疫情下僑界慶祝中華民國雙十國慶活動有重大改變

【KTSF 古琳嘉報導】

這個星期六就是中華民國109年雙十國慶了,受到疫情的影響,今年駐舊金山台北經文處的國慶酒會停辦,而僑界慶祝國慶的活動也有重大的改變,不但有時下最流行的直播,還有抽獎活動。

過去每到中華民國雙十國慶期間,灣區各地都陸續會舉辦慶祝餐會或是大型升旗典禮,不過日前駐舊金山台北經文處在臉書上發文通知,因應防疫需要,今年的雙十國慶將採取「遍地開花」方式,舉辦戶外多場小規模升旗典禮,並改為在網上現場連線直播。

籌辦升旗典禮的金山灣區中華民國國慶委員會在網上公布抽獎活動,將在直播中送出給觀眾包括三支Apple Watch、多張禮物卡以及獎品等。

為了響應國慶,北加州華僑協會會長游美玉邀請美國加州排舞協會、亞裔美好促進會、雙十基金會、世界展望基金會,以及小樹苗幼兒園等組織,在位於Los Galtos的Green Mountain Retreat綠野山莊,於本週六上午舉辦升旗典禮。

綠野山莊主人陳朝全說:「身為一個中華民國的國民,能夠在我的地方綠野山莊辦這種升旗典禮,然後跟僑界的很多團體跟好朋友一起來慶祝中華民國國慶,生日快樂,對我來講我是非常的興奮,我也覺得非常的光榮。」

近期台灣對於是否取消懸掛國父孫中山遺像問題也出現許多討論,民進黨立委范雲和莊瑞雄等人和時代力量黨團,都相繼提案建議修法刪除懸掛孫中山遺像,有僑領表示擔憂。

雙十基金會賴積裕說:「這使得我們感覺是,他們想要切割雙十跟我們中華民國的歷史,所以我們希望說這次活動能經過網路、臉書跟電視傳播,能傳播給全世界的華人跟友人看,然後使台灣政府能改變他們的想法,也使大家瞭解國父雙十革命,推翻滿清的活動,對我們中華民國歷史的重要。」

也有僑領指出,慶祝雙十除了能讓全世界的華人凝聚向心力,對於自由民主的推動更具有意義。

美國加州排舞協會林貴香說:「最重要同時還要緬懷我們國父孫中山先生當年帶領著革命先烈,經過十次革命,最後在十月十日1911年武昌起義才得以推翻滿清,建立民國,並且之後在台灣實施三民主義,才有今天的民主、民有、民享的自由國度。」

至於中華傳統文化協會,每年也會在舊金山華埠聖瑪利廣場舉行升旗典禮,今年該協會決定於本週五照常舉辦,不過人數限制在50人以內,只有受邀者可以出席。

另外,國民黨駐美總支部本週六在華埠的國父紀念館也會舉辦雙十活動。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。