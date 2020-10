全美最佳郊區城市排名 灣區沒城市入十大

【KTSF】

疫情期間很多人都在家上班,也開始在思考希望居住環境能有更多空間,但又保有都市的活力,房地產資訊網站Zillow和美食評鑑網站Yelp合作,選出兼具這兩項優點的全美郊區城市排名,不過灣區並沒有城市名列十大。

在這項排名當中,得分最高的灣區城市是東灣Concord,排在第62位,Zillow和Yelp合作創造了一項Cityness Index,衡量標準包括靠近都會,但是房價相對可負擔,居住空間寬敞,又不需要放棄城市生活,例如有博物館、咖啡店、夜生活和yoga練習室等,結果灣區城市當中,Concord的分數最高,加州只有Lancaster進入前十名,排名第六。

排行前五的城市分別是康涅狄格州的Waterbury、麻薩諸塞州的Lowell、伊利諾州的Joliet、佛羅里達州的Sunrise,以及德州的Pasadena。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。