全美最佳郊區城市排名 灣區沒城市入十大

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疫情期間很多人都在家上班，也開始在思考希望居住環境能有更多空間，但又保有都市的活力，房地產資訊網站Zillow和美食評鑑網站Yelp合作，選出兼具這兩項優點的全美郊區城市排名，不過灣區並沒有城市名列十大。

在這項排名當中，得分最高的灣區城市是東灣Concord，排在第62位，Zillow和Yelp合作創造了一項Cityness Index，衡量標準包括靠近都會，但是房價相對可負擔，居住空間寬敞，又不需要放棄城市生活，例如有博物館、咖啡店、夜生活和yoga練習室等，結果灣區城市當中，Concord的分數最高，加州只有Lancaster進入前十名，排名第六。

排行前五的城市分別是康涅狄格州的Waterbury、麻薩諸塞州的Lowell、伊利諾州的Joliet、佛羅里達州的Sunrise，以及德州的Pasadena。

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