華協中心成功爭取在舊金山華埠花園角設選票收集站

【KTSF 陳嘉琪報道】

為了鼓勵舊金山合資格選民在今年的大選中積極投票，華協中心成功爭取在花園角設置選票收集站，華協本周末更加派人在Grant街協助市民登記成為選民。

在花園角增設的選票投遞站會在10月31日開放，至11月3日大選日當天，預計現場會有選務處的職員，除了收集選票外，亦會解答大家的問題。

華協中心社區組織員雷冬燕（Rita Lui）說：「如果花園角作為一個可以讓人投遞選票，還有問問題的地方，是非常好，因為是在室外，而且很空曠，這是那麼久以來，我們第一次成功爭取到。」

為了鼓勵市民積極投票，華協本周六會在Grant街的周末步行街上設置一個選民登記的攤位，協助選民登記和解答相關的疑問。

此外，華協表示，過去一直進行選民教育時，發現不少華裔選民對於投票一直存在謬誤，包括市府官員會否知道他們的選擇，擔心投了票會影響福利，或者增加成為陪審團的機率等，不過這些全部都是誤解。

雷冬燕說：「如果有問題就盡量問，可以問我們華協中心，或者直接打去選務處的電話詢問，電話是(415)-554-4367，是說中文，立即有人接聽。

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