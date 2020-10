華協中心成功爭取在舊金山華埠花園角設選票收集站

【KTSF 陳嘉琪報道】

為了鼓勵舊金山合資格選民在今年的大選中積極投票,華協中心成功爭取在花園角設置選票收集站,華協本周末更加派人在Grant街協助市民登記成為選民。

在花園角增設的選票投遞站會在10月31日開放,至11月3日大選日當天,預計現場會有選務處的職員,除了收集選票外,亦會解答大家的問題。

華協中心社區組織員雷冬燕(Rita Lui)說:「如果花園角作為一個可以讓人投遞選票,還有問問題的地方,是非常好,因為是在室外,而且很空曠,這是那麼久以來,我們第一次成功爭取到。」

為了鼓勵市民積極投票,華協本周六會在Grant街的周末步行街上設置一個選民登記的攤位,協助選民登記和解答相關的疑問。

此外,華協表示,過去一直進行選民教育時,發現不少華裔選民對於投票一直存在謬誤,包括市府官員會否知道他們的選擇,擔心投了票會影響福利,或者增加成為陪審團的機率等,不過這些全部都是誤解。

雷冬燕說:「如果有問題就盡量問,可以問我們華協中心,或者直接打去選務處的電話詢問,電話是(415)-554-4367,是說中文,立即有人接聽。

