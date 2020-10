舊金山華埠周六舉行社區健康同樂日

【KTSF 陳嘉琪報道】

第25屆舊金山華埠社區健康同樂日將於本星期六舉行,因應疫情的關係,大部分的健康資訊講座將於網上舉行,只有3項健康檢查提供親身服務。

今屆華埠社區健康同樂日的主題是「健康在我們手中」,強調清潔雙手對健康的重要性,同時亦提醒市民要控制好生活習慣,掌管自己的健康狀況。

同樂日本星期六早上10時至下午3時舉行,Walgreens會為125人注射流感疫苗,東北醫療中心會進行50個新冠狀病毒檢測。

另外,「神奇牙齒巴士」會為27人提供口腔檢查,所有費用全免,這三項服務將會在華埠YMCA及金美倫堂進行。

另外,當日分別會有8個有關身體及心理健康等的講座,內容包括預防新冠狀病毒、糖尿病及無煙生活等,全部會在網上舉行。

當日所有的檢查及講座都必須要預先登記,有興趣市民可以致電(415)788-1008聯絡亞洲婦女服務中心,或者上到以下網址掃描二維碼登記,報名的截止日期是10月9日星期五。

