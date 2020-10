北加三大山火繼續燃燒 Glass山火灌救有進展

【KTSF 吳宇斌報導】

北加州三大山火August、複合山火、Glass山火和Creek山火目前仍然猛烈焚燒,雖然上週預測的雨水沒有到來,但Glass山火灌救工作有進展,目前增至最少有66%面積受控。

在北灣仍然焚燒的Glass山火,面積超過67,000英畝,焚毀超過1,500棟建築物,受控面積增至66%。

加州消防局Cal Fire表示,消防員已經成功阻止了山火繼續蔓延,目前當局正在努力盡快重開進入Lake縣的29號公路,不過Glass山火產生的煙霧,繼續影響灣區的空氣質量。

灣區空氣質素管理局週四宣布延長『愛惜空氣日』警示到週六,民眾室內外都不能焚燒木材及其他固體燃料。

另外一邊的August複合山火則持續蔓延,周三晚一夜火場面積增加了3,000英畝,不過消防員也將受控面積提高至最少七成。

至於中谷的Creek山火,焚燒面積增加至至少33萬英畝,接近五成受控。

根據加州消防局的數據,截至周四,全州出動超過15,000名消防員撲救州內22個主要的山火,加州山火焚燒總面積目前已經超過400萬英畝。

