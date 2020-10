【KTSF】

國家氣象局原本預測周五和周六會下雨,不過,由於這一股從阿拉斯加海灣南下的冷鋒已逐漸消散,預計抵達加州的時候下雨的機會很微。

氣象局最新預測,周五到周六灣區的降雨量將少於0.1吋,幾乎等於不會下雨,沿岸地區有機會下微雨。

雖然是這樣,氣象局仍然呼籲駕駛者要小心路面濕滑。

氣溫方面,這個週末較冷,北灣Napa地區日間最高氣溫華氏70度左右,舊金山華氏60多度,預測下星期會轉為炎熱。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。