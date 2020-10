空服員被迫放無薪假 航空公司望政府發紓困金打救

【KTSF】

10月開始,多家航空公司開始放無薪價,有的乾脆就裁員,航空業呼籲政府盡快發放紓困金。

空服員Breaunna Ross說:「你們都知道航空業因為疫情受創嚴重。」

美國航空(American Airlines)有空服員對乘客例行廣播卻忍不住落淚。

Ross說:「今天我跟另一位組員,原本10月1日開始無薪假,很遺憾我等不到這一天,今天是我最後一天工作。」

美航說,如果航空業可以得到250億的紓困金,這些員工都會被召回。

Ross說:「大家只看數字,但我們是真正陷入困境的一群。」

這名空服員說,現在就靠過去幾個月的存錢過活,現在聯邦紓困金是他們的救命丸.

有8千多名的美航空服員正在找工作。

空服員Allie Malis說:「就像乘坐雲霄飛車,有起有落,我們一直處於邊緣很久了,現在一切都完蛋了。」

不過並不是所有的航空公司都是如此,達美和西南航空表示,不需要政府的錢,他們靠自己賺錢。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。