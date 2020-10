黃顯護遊樂場翻新工程將近完工 休憩玩樂設施準備就緒（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

位於舊金山華埠Sacramento街的黃顯護遊樂場,施工超過兩年將近完工,各項的休憩及玩樂的設施已經準備就緒。

工人仍然在黃顯護遊樂場裏趕工,佔地橫跨華埠Sacramento街及天后廟街的黃顯護遊樂場,有93年歷史,市府2018年8月動工,斥資1350萬元進行翻新,預計將於一個月後完工。

舊金山市參事佩斯金(Aaron Peskin)說:「以前所有設施都在不同樓層,現在全部連接在一起,你將會看到小孩及家庭使用這些設施,有攀石牆,那裏有滑梯,上面有籃球場,還有一個會所,將會變成華埠的另一個大廳。」

翻新後的黃顯護遊樂場比之前更開揚,所有設施靠一條斜路連接,入口附近加入了這兩個龍及鳳凰具中國特色的遊樂設施,在遊樂場較高的位置,有成人的健身設施、一個籃球場及一個讓羽毛球及排球混合使用的球場。

根據市府的重啟時間表,如果疫情持續穩定的話,兒童遊樂設施將於10月14日重開。

公園局表示,已與州府衛生官員制定一套防疫指引,包括限制使用設施的人數,擺放告示提醒市民勤洗手及戴口罩等,局方希望兒童能盡早安全地恢復社交生活。

舊金山公園局局長Phil Ginsburg/說:「新型肺炎很嚴重,我們都要注意安全,但我們的兒童,同時失去了重要時光,建立人際關係及情緒控制技巧,學習如何解決問題、危機處理、培養創造力及運動的機會。」

另外,黃顯護遊樂場還包括一個社區會堂,讓社區青年中心及社區住客聯會集會,市府將這裡改造成更開放及空氣更流通的空間,重建了洗手間及升降機,方便長者出入。

公園局預計 遊樂場可以在一個月後啟用,不過遊樂場裡有升降機,需要經過州府的專業人士檢查過才可以啟用,相信這部分或會影響遊樂場的重開。

