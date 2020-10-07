黃顯護遊樂場翻新工程將近完工 休憩玩樂設施準備就緒（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

位於舊金山華埠Sacramento街的黃顯護遊樂場，施工超過兩年將近完工，各項的休憩及玩樂的設施已經準備就緒。

工人仍然在黃顯護遊樂場裏趕工，佔地橫跨華埠Sacramento街及天后廟街的黃顯護遊樂場，有93年歷史，市府2018年8月動工，斥資1350萬元進行翻新，預計將於一個月後完工。

舊金山市參事佩斯金（Aaron Peskin）說：「以前所有設施都在不同樓層，現在全部連接在一起，你將會看到小孩及家庭使用這些設施，有攀石牆，那裏有滑梯，上面有籃球場，還有一個會所，將會變成華埠的另一個大廳。」

翻新後的黃顯護遊樂場比之前更開揚，所有設施靠一條斜路連接，入口附近加入了這兩個龍及鳳凰具中國特色的遊樂設施，在遊樂場較高的位置，有成人的健身設施、一個籃球場及一個讓羽毛球及排球混合使用的球場。

根據市府的重啟時間表，如果疫情持續穩定的話，兒童遊樂設施將於10月14日重開。

公園局表示，已與州府衛生官員制定一套防疫指引，包括限制使用設施的人數，擺放告示提醒市民勤洗手及戴口罩等，局方希望兒童能盡早安全地恢復社交生活。

舊金山公園局局長Phil Ginsburg/說：「新型肺炎很嚴重，我們都要注意安全，但我們的兒童，同時失去了重要時光，建立人際關係及情緒控制技巧，學習如何解決問題、危機處理、培養創造力及運動的機會。」

另外，黃顯護遊樂場還包括一個社區會堂，讓社區青年中心及社區住客聯會集會，市府將這裡改造成更開放及空氣更流通的空間，重建了洗手間及升降機，方便長者出入。

公園局預計 遊樂場可以在一個月後啟用，不過遊樂場裡有升降機，需要經過州府的專業人士檢查過才可以啟用，相信這部分或會影響遊樂場的重開。

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