副總統候選人辯論 彭斯賀錦麗保持12呎距離

唯一一場副總統候選人辯論會周三晚在猶他州舉行,由於特朗普確診染疫,正處於康復期,而拜登是美國歷史上年紀最大的總統候選人,其精神健康成疑,因此這場副總統候選人辯論,也被視為總統候補人的辯論。

辯論會長達90分鐘分為9個環節,每個環節大約十分鐘,彭斯和賀錦麗不會發表開場和總結陳詞,主持人是報章USA Today的Susan Page。

由於特朗普染疫,主辦單位做足抗疫措施,包括設立透明膠板,以及兩名候選人之間和他們與主持人之間,都保持超過12呎距離,在未進入會場之前,兩名候選人必須接受病毒檢測,在台上,3個人沒有戴口罩,也有少部份人買票在場觀看。

首先主持人提到,目前的疫情大流行仍未受到控制,下一屆政府應該如何應對,賀錦麗回答說,特朗普政府早在1月28日就知道這個疫症,但特朗普仍然叫人保持冷靜,政府毫無準備,沒有一套對策應對疫情,如果拜登當選,將會免費供應疫苗給所有人。

講到白宮超級病毒傳播群組問題,賀錦麗也指責白宮裡面的人沒有遵守衛生安全指引,沒有保持社交距離,和幾乎沒有人戴口罩。

至於彭斯就表示,特朗普政府已成立抗疫專責小組,在過去幾個月的疫情期間,已經根據小組的醫療專家意見,一度實施抗疫封鎖令,從而挽救無數的生命,是值得去做。

