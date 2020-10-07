副總統候選人辯論 彭斯賀錦麗保持12呎距離

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唯一一場副總統候選人辯論會周三晚在猶他州舉行，由於特朗普確診染疫，正處於康復期，而拜登是美國歷史上年紀最大的總統候選人，其精神健康成疑，因此這場副總統候選人辯論，也被視為總統候補人的辯論。

辯論會長達90分鐘分為9個環節，每個環節大約十分鐘，彭斯和賀錦麗不會發表開場和總結陳詞，主持人是報章USA Today的Susan Page。

由於特朗普染疫，主辦單位做足抗疫措施，包括設立透明膠板，以及兩名候選人之間和他們與主持人之間，都保持超過12呎距離，在未進入會場之前，兩名候選人必須接受病毒檢測，在台上，3個人沒有戴口罩，也有少部份人買票在場觀看。

首先主持人提到，目前的疫情大流行仍未受到控制，下一屆政府應該如何應對，賀錦麗回答說，特朗普政府早在1月28日就知道這個疫症，但特朗普仍然叫人保持冷靜，政府毫無準備，沒有一套對策應對疫情，如果拜登當選，將會免費供應疫苗給所有人。

講到白宮超級病毒傳播群組問題，賀錦麗也指責白宮裡面的人沒有遵守衛生安全指引，沒有保持社交距離，和幾乎沒有人戴口罩。

至於彭斯就表示，特朗普政府已成立抗疫專責小組，在過去幾個月的疫情期間，已經根據小組的醫療專家意見，一度實施抗疫封鎖令，從而挽救無數的生命，是值得去做。

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