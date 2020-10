特朗普再發推文 稱支持救助航空業及再派錢

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統周二發推文突然叫停取消與民主黨人談判新一輪的刺激經濟紓困方案,拖累股市周二應聲下跌之後,特朗普周三又發連串推文,表示支持通過多項個別特定的紓困法案,特別是對航空業和小商業的救助。

特朗普在推文中表示,參眾兩院應該立即批准通過250億元救助航空業,以及1,350億元救助小商業的薪資保障計劃。

他又說,隨時準備簽署一條獨立法案,實行另一輪派錢1,200元給納稅人。

這個利好消息,刺激股市周三強力反彈回升,航空股明顯上升。

不過民主黨人就堅持,只是支持整個2.2萬億元的紓困方案對多方面提出救助。

消息指出,有份談判的財長Steve Mnuchin催促眾議長普洛西,是否可以考慮通過單獨一條法案,來救助飽受疫情衝擊的航空業。

普洛西就回應說,眾議院共和黨人上星期曾經阻撓民主黨人提出獨立一條救助航空業的法案,言下之意,民主黨人也會照做。

普洛西也要求財長檢視一項由民主黨籍眾議員Peter DeFazio提出、7月時已在眾議院過關的5千億元運輸基建的投資法案。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。