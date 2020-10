特朗普逾24小時無病徵 白宮官員指總統非每天檢測

【KTSF 張麗月報導】

醫生說,特朗普總統並沒有出現新型肺炎的癥狀已經超過24小時,但未來幾個星期仍要密切留意他是否有其他併發症出現。

特朗普的白宮私人醫生Sean Conley表示,特朗普已經超過24小時沒有出現新型肺炎癥狀,他也沒有發燒超過4天,特朗普在上星期五入院以來,也無需要接受任何補充氧氣,特朗普自己也聲稱感覺很好。

根據Conley醫生的報告指出,特朗普的體檢和關鍵的指數,包括氧氣飽和度以及呼吸頻率,全部都顯示出穩定和正常。

有兩名白宮官員周三承認,特朗普並非每天都接受病毒檢測,其中一名官員透露,特朗普「定期」接受病毒檢測,但他身邊的人就每天接受檢測。

這個講法與白宮發言人先前對記者說,特朗普有時每天接受檢測不止一次的講法有矛盾,其後特朗普也否認每天檢測不止一次,至今白宮裡面最少有24人確診感染。

74歲的特朗普肥胖和有高膽固醇,又少運動,屬於疫症高危一族,預料醫生在未來幾天至幾星期內,要經常檢查他是否有肺炎、血凝塊、細菌感染、氧氣水平驟降,或者其他併發症等情況出現。

