【有線新聞】

再有白宮高級人員感染新型肺炎,最新確診的是白宮高級政策顧問米勒(Stephen Miller)。

米勒說,過去5天均遙距辦公,沒與其他人接觸,會繼續自我隔離。美國有線新聞網絡報道,周二確診的米勒,是在準備回白宮上班前接受檢驗,結果呈陽性。

這名總統文膽,上周與同樣確診的特朗普以及總統助理希克斯,一同乘坐空軍一號。

米勒妻子、副總統彭斯新聞秘書凱蒂,取消周三隨彭斯出席副總統電視辯論的行程。凱蒂5月曾確診。

