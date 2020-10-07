美日印澳達成區域倡議 被指針對中國

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美國、日本印度與澳洲四國外長周二在東京舉行第二次四方安全對話，同意一項「自由開放的印度-太平洋」區域倡議，這項倡議被認為是要對付中國。

這是日本新任首相菅義偉上台後首次主持的國際會議，而在此之前安倍晉三與美國一直在推廣自由開放的印度-太平洋概念，試圖對抗中國在印太地區日益增強的霸道行徑。

美國國務卿蓬佩奧強調，四國必須保護自己的國民免受害於中共的剝削、腐化與欺凌。

蓬佩奧說：「去年我們見面時境況大不同，我們無法想像來自武漢的大流行病，中共的掩蓋，使這場危機變得無比惡化，該政權的威權性質，導致其領導人鎖定和壓制，非常勇敢提出了警報的中國公民，在我們努力戰勝這一可怕的流行病，並共同重建我們的經濟時，美國人與你們每個人站在一起。」

蓬佩奧表示，確信四國能在前首相安倍已有的良好基礎上，合作發揮民主力量，將自由的人民團結在一起。

蓬佩奧說：「我們的夥伴關係並非只為多邊主義，我們都尋求一個自由與開放的印度-太平洋，而我們的對話旨在取得良好成果。」

在四方安全對話舉行前，蓬佩奧分別與另外三國的外長交底，他們都同意建立一個自由開放與繁榮的印度太平洋。

澳洲外長潘恩在Facebook發文回應，強調無論是個人的人權自由、市場經濟、反假情報，或建立更彈性的供應鏈方面，四國都有共同的價值觀與利益，因此分享自由開放印太的觀點。

日本外相茂木敏充重申菅義偉的看法，指自由開放的印太，是地區和平穩定的基石，而日美將持續加強美日聯盟 在地區與國際間增添和平與安全的基石。

印度外長蘇杰生就重申，印度支持按照規則，有法治、有透明度的國際秩序，在公海有航行自由，尊重領土與主權完整，和平解決紛爭。

三國這些觀點雖然沒有直接點名中國，但都被認為指向中國，這次四方會談也談到南海、東海、台海、湄公河，還有喜馬拉雅山脈的局勢。

四國中的美國、澳洲與印度當前同中國的關係都急速惡化，而日本新首相菅義偉雖然強調要尋求與中國俄國保持穩定的關係，但顯然是與美國同一陣線。

除了圍堵中國的問題之外，四方會談也討論當前的新型肺炎疫情，並就彼此利益攸關的地區問題、經濟問題，以至人道救援、公共衛生、反恐等問題交換意見，比如四國也關注北韓的導彈計劃。

四方會談起源於2004年，以應對當年的南亞海嘯大災難，隨後演變成四國安全對話概念，上一次四方會談在馬尼拉舉行。

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