美日印澳達成區域倡議 被指針對中國

美國、日本印度與澳洲四國外長周二在東京舉行第二次四方安全對話,同意一項「自由開放的印度-太平洋」區域倡議,這項倡議被認為是要對付中國。

這是日本新任首相菅義偉上台後首次主持的國際會議,而在此之前安倍晉三與美國一直在推廣自由開放的印度-太平洋概念,試圖對抗中國在印太地區日益增強的霸道行徑。

美國國務卿蓬佩奧強調,四國必須保護自己的國民免受害於中共的剝削、腐化與欺凌。

蓬佩奧說:「去年我們見面時境況大不同,我們無法想像來自武漢的大流行病,中共的掩蓋,使這場危機變得無比惡化,該政權的威權性質,導致其領導人鎖定和壓制,非常勇敢提出了警報的中國公民,在我們努力戰勝這一可怕的流行病,並共同重建我們的經濟時,美國人與你們每個人站在一起。」

蓬佩奧表示,確信四國能在前首相安倍已有的良好基礎上,合作發揮民主力量,將自由的人民團結在一起。

蓬佩奧說:「我們的夥伴關係並非只為多邊主義,我們都尋求一個自由與開放的印度-太平洋,而我們的對話旨在取得良好成果。」

在四方安全對話舉行前,蓬佩奧分別與另外三國的外長交底,他們都同意建立一個自由開放與繁榮的印度太平洋。

澳洲外長潘恩在Facebook發文回應,強調無論是個人的人權自由、市場經濟、反假情報,或建立更彈性的供應鏈方面,四國都有共同的價值觀與利益,因此分享自由開放印太的觀點。

日本外相茂木敏充重申菅義偉的看法,指自由開放的印太,是地區和平穩定的基石,而日美將持續加強美日聯盟 在地區與國際間增添和平與安全的基石。

印度外長蘇杰生就重申,印度支持按照規則,有法治、有透明度的國際秩序,在公海有航行自由,尊重領土與主權完整,和平解決紛爭。

三國這些觀點雖然沒有直接點名中國,但都被認為指向中國,這次四方會談也談到南海、東海、台海、湄公河,還有喜馬拉雅山脈的局勢。

四國中的美國、澳洲與印度當前同中國的關係都急速惡化,而日本新首相菅義偉雖然強調要尋求與中國俄國保持穩定的關係,但顯然是與美國同一陣線。

除了圍堵中國的問題之外,四方會談也討論當前的新型肺炎疫情,並就彼此利益攸關的地區問題、經濟問題,以至人道救援、公共衛生、反恐等問題交換意見,比如四國也關注北韓的導彈計劃。

四方會談起源於2004年,以應對當年的南亞海嘯大災難,隨後演變成四國安全對話概念,上一次四方會談在馬尼拉舉行。

