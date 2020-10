華裔Tesla車主公路駕新車 車頂飛脫變敞蓬車（視頻）

【KTSF】

灣區一名華裔Tesla新車主駕駛他的新車時,突然發現他的車變成一部「敞蓬車」。

Nathaniel Chien在Twitter上載短片,顯示他的Model Y車頂不見了。

Hey @elonmusk why didn't you tell us that Tesla sells convertibles now? Because the roof of our brand new model Y fell off on the highway pic.twitter.com/s8YNnu7m9L — Nathaniel (@TheNastyNat) October 5, 2020

Chien問Tesla創辦人Elon Musk,為什麼不告訴大家原來Tesla在賣「敞蓬車」。

根據The Verge的報導,前日Chien與父母剛剛從東灣Dublin的車行開走他的新車,在580公路上,玻璃車頂突然脫落飛走。

Chien事後報告給加州公路巡警,並將車開回到車行,車主表示,Tesla職員告訴他,有可能是車頂的封口出錯,或者沒有完全封好。

