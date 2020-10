【KTSF】

南灣Sunnyvale市警方正調查一宗企圖入屋劫案,兩名持械男子周二凌晨涉嫌企圖闖入一幢住屋,被警方追緝。

事發於Crawford Drive 500號路段一幢住屋,住戶報稱兩名男子不斷拍門,要求住戶打開大門,其中一人疑似手持一枝攻擊型來福槍,配備高性能子彈。

住戶馬上報警求助,兩名男子在警方到場前成功逃脫。

警方已公開住戶保安攝錄機拍下的影像,希望公眾能協助緝拿疑犯。

