舊金山消防員受訓遇意外 送院後傷重不治

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山消防員Jason Cortez周三早上在Mission區19街夾Folsom街受訓時,發生意外,送院後傷重死亡。

消防員、警務人員以及救護員正在舊金山總醫院守候,護送Cortez的遺體從總醫院送往法醫官辦事處。

Official Photo of Firefighter Paramedic Jason Cortez End of Watch 10-07-20 https://t.co/8AGcgPJLWT pic.twitter.com/Ld6tsANJih — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) October 7, 2020

舊金山消防局發言人表示,Cortez已婚,有兩名年幼子女,父親是退休消防員。

