舊金山市參議會的土地及運輸委員會周一通過一項提案,禁止業主無理由逼遷租客至明年3月,將會交由市參議會全會表決。

提案最初由市參事Dean Preston在9月時提出,希望可以更長期保障租客,規定不論租客是否受疫情影響而無法交租,業主不能夠在無理由情況下將他逼遷。

根據之前的禁令,雖然租客如果因為疫情無法交租,業主不能將他逼遷,但可以用業主搬進來住等的理由將租客逼遷。

