兩女性學者以基因編輯研究獲諾貝爾化學獎

今年的諾貝爾化學獎由兩位女性學者奪得,她們合作改良了基因編輯技術,令修改DNA變得實際可行,為醫治遺傳病帶來新希望。

正當愈來愈多聲音質疑,諾貝爾科學獎項之中女性學者獲獎的比例偏低,今年的化學獎就一口氣表揚兩位女性學者,她們的工作足以改變一個人的命運。

DNA是生命的藍圖,人的先天條件,不少是由基因決定。曾幾何時,改寫基因是天方夜譚,直到1970年代科學家才知道如何改變生物的基因,但當時的技術精準欠奉,難以實際應用。

直到2010年代初,法國微生物學家卡彭蒂耶及美國生物學家杜德娜合作組成研究團隊,她們從細胞一種遺傳機制得到靈感,想到以改造過的RNA分子,配合一種酵素,可以在DNA的指定位置剪出缺口。這種稱為「基因剪刀」的技術可以精確剪走某段基因,例如換走有缺陷的突變基因,治療個別遺傳病,已經有初步成果,不過仍然要測試是否安全。

除了醫學,這項技術還可以關閉其他動植物的指定基因,找出遺傳密碼的功能,是基因研究的新興工具。

今日的基因編輯變得更普及,更有效率,而且成本更低,卡彭蒂耶與杜德娜可謂功不可沒,兩人將會平分大約100萬美元的獎金。

