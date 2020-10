IMF指各國政府派錢救市 全球經濟低迷沒預期差

【KTSF 吳宇斌報導】

國際貨幣基金組織(IMF)總裁表示,疫情引起的全球經濟低迷,因為各國政府派錢救市,所以情況沒有原先預計的差,但她警告距離危機結束還很遠。

國際貨幣基金組織總裁Kristalina Georgieva說:「IMF 6月份時預測全球經濟今年會有嚴重萎縮,而目前情況沒有那麼嚴重,我們現時預測,第二季度的萎縮比預期少,允許我們輕微上調今年全球預測,我們繼續預測明年會是一個痛苦和不平衡的復甦期。」

國際貨幣基金組織和世界銀行下週將聯合舉行秋季會議,國際貨幣基金屆時會公布更新版的預測報告。

世界銀行6月預測,全球國內生產總值GDP將萎縮接近5%,但第2和第3季結果卻比預期好。

Georgieva表示,各國的救市政策措施對世界經濟起了穩定作用,各國政府對家庭和企業的財政援助合共高達12萬億美元。

但她警告,各國政府不要過早撤回它們提供的援助,因為明年前景不明朗,且充斥著不確定性和風險,而且疫情離結束還很遠。

美國和歐洲的低迷經濟雖然痛苦,但沒有經濟學家一開始擔心的那麼糟糕,中國正呈現比預期更快的復甦,但其他地方的狀況就很差,尤其是低收入國家。

