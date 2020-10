【KTSF】

16名搶救Glass山火的消防員,懷疑在火場以外地方吸入一氧化碳,其中一人需要送院治療。

消防當局拒絕透露該16名消防員是在甚麼地方,以及為何吸入一氧化碳。

焚燒北灣Napa和Sonoma縣的Glass山火,目前有54%受控,火場面積達到67,050英畝,燒毀了600多間建築物,近3,000人要強制撤離。

Angwin部份地區的居民可以返回家園。

