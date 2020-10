【KTSF】

明尼亞波利斯非洲裔George Floyd警暴案的被告警察,周三以100萬保釋外出候審。

根據錄影片段顯示,被告Derek Chauvin在5月25日曾經跪在Floyd頸上接近8分鐘,當時Floyd被鎖上手銬,並多次向警員表示自己不能呼吸。

Floyd事後死亡,案件引發全國的示威抗議浪潮,也引發新一波的黑人生命寶貴運動。

事後涉案4名警察全部被開除,當中44歲的Chauvin被控二級謀殺和誤殺,若二級謀殺罪名成立,他面對的最高刑罰是監禁40年。

另外3名警察則被控協助及教唆謀殺,以及協助及教唆誤殺,Chauvin將會在明年3月再度出庭。

